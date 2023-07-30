С 1 августа отменят выплаты для части ВПЛ: у кого и за что отберут выплаты

Украинские внутренне перемещенные лица, которые длительное время находятся за пределами Украины и продолжают получать выплаты, будут их лишены. Выплачивать средства им прекратят уже с 1 августа.

Также государственную денежную помощь прекратят выплачивать лицам, которые вернулись на места постоянного проживания. То есть вернулись на место жительства до войны. Об этом в эфире национального телемарафона “Единые новости” заявила первая заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак.

По ее словам, государственные органы владеют информацией о том, что значительное количество украинцев, выехав в другие страны, все еще получают выплаты как внутренние переселенцы. И поскольку помощь на проживание нацелена именно на ВПЛ, то постановление от 11 июля 2023 года №709 “Некоторые вопросы поддержки внутренне перемещенных лиц, уточняет этот параметр, если лицо находится за границей длительное время, где выбрал место безопасного проживания. Таким образом с первого августа лиц, находящихся на границей бехз уважительных причин останутся без выплат.

Как утверждает Марчак, лиц, которых лишат выплат, обязательно об этом проинформируют. Это будет сделано через средства связи, то есть по телефону или по электронной почте.

Напомним, что после окончания пандемии коронавируса в Украине уже с 1 августа Ощадбанк восстанавливает процедуру проведения физической идентификации пенсионеров и получателей социальной помощи среди внутренне перемещенных лиц. В случае ее непрохождения выплата средств будет приостановлена.

После прохождения физической идентификации по установленной процедуре розхдни операции по счету автоматически разблокируются банком не позднее следующего календарного дня.

Напомним, что сейчас украинцы не мотивированы возвращаться домой. Женщины с детьми, которые выехали за границу в определенной степени уже обустроились и привыкли к новому месту. В Польше они могут получить от 1000 до 7 300 злотых на проведение ремонтных работ а это от 8 950 до 65 334 в гривневом эквиваленте. Деньги будут выплачивать в рамках программы от фонда Habitat for Humanity Poland.