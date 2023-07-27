Дорогая маршрутка: украинцев решили жестко наказывать за нарушение правил пользования общественным транспортом

Верховная Рада рассмотрит во втором чтении законопроект, который предусматривает увеличение штрафов за нарушение правил в общественном транспорте.

Согласно тексту законопроекта, планируют внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, которые связаны с правилами перевозки в городском электротранспорте.

Закон предусматривает увеличение штрафы за повреждение оборудования общественного транспорта, а также введение санкций за незаконное проникновение в тоннели метрополитена.

Например, за повреждение внутреннего оборудования и стекла автобусов, маршруток, троллейбусов, трамваев и вагонов метро, предлагают установить штрафы в размере от 26 до 65 тысяч гривен.

Согласно изменениям в статье 119 Кодекса Украины об административных правонарушениях, граждане которые выбрасывают мусор и другие предметы из окон автобусов, маршруток, троллейбусов, трамваев, а также загрязняют станции и вагоны метро, могут получить штраф в размере от 13 до 26 тысяч гривен.

Кроме того предусматривается увеличение штрафа за незаконное проникновение в вентиляционные шахты, тоннели, подземные и наземные сооружения, на пути метро, а также в производственные помещения станций подземки. За такие правонарушения штраф будет составлять от 39 до 65 тысяч гривен.

Также предусмотрены штрафы за езду на крышах вагонов, междувагонных соединениях и других выступающих частях общественного транспорта. За эти нарушения будут штрафовать на сумму от 26 до 54 тысяч гривен.

Кроме того, предлагают увеличить наказание за перевозку чрезмерного количества багажа в поезде до 10-20 тысяч гривен.

В общем, такое нововведение должно повлиять положительно, ведь нередко граждане нарушают все возможные правила пользования общественным транспортом. Поэтому именно значительные штрафы могут заставить украинцев соблюдать правила. А это шаг к европейскому будущему, к которому так стремятся украинцы и платят ценой собственной жизни.

Отметим, что сегодня, 27 июля Верховная Рада поддержала продление действия военного положения еще на 90 дней. Таким образом осенние выборы в парламент в этом году отменяются.