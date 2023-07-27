Дорога маршрутка: українців вирішили жорстко карати за порушення правил користування громадським транспортом

Верховна Рада розгляне в другому читанні законопроєкт, який передбачає збільшення штрафів за порушення правил в громадському транспорті.

Згідно з текстом законопроекту, планують внести зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення, які пов’язані з правилами перевезення в міському електротранспорті.

Закон передбачає збільшення штрафі за пошкодження обладнання громадського транспорту, а також введення санкцій за незаконне проникнення в тунелі метрополітену.

Для прикладу, за пошкодження внутрішнього обладнання та скла автобусів, маршруток, тролейбусів, трамваїв та вагонів метро, пропонують встановити штрафи у розмірі від 26 до 65 тисяч гривень.

Згідно зі змінами в статті 119 Кодексу України про адміністративні правопорушення, громадяни які викидають сміття та інші предмети з вікон автобусів, маршруток, тролейбусів, трамваїв, а також забруднюють станції та вагони метро, можуть отримати штраф у розмірі від 13 до 26 тисяч гривень.

Крім того передбачається збільшення штрафі за незаконне проникнення в вентиляційні шахти, тунелі, підземні та наземні споруди, на шляхи метро, а також в виробничі приміщення станцій підземки. За такі правопорушення штраф становитиме від 39 до 65 тисяч гривень.

Також передбачені штрафи за їзду на дахах вагонів, міжвагонних з’єднаннях та інших виступаючих частинах громадського транспорту. За ці порушення будуть штрафувати на суму від 26 до 54 тисяч гривень.

Крім того, пропонують збільшити покарання за перевезення надмірної кількості багажу в поїзді до 10-20 тисяч гривень.

Загалом, таке нововведення повинно вплинути позитивно, адже нерідко громадяни порушують всі можливі правила користування громадським транспортом. Тож саме значні штрафи можуть змусити українців дотримуватися правил. А це крок до європейського майбутнього, до якого так прагнуть українці та платять ціною власного життя.

Зазначимо, що сьогодні, 27 липня Верховна Рада підтримала продовження дії воєнного стану ще на 90 днів. Таким чином осінні вибори до парламенту цьогоріч скасовуються.