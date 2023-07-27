Украинцы заметили желтый цвет пламени на газовых плитах: газовики назвали виновника

Украинские потребители природного газа довольно часто жалуются на красный или желтый цвет пламени на плите. Среди людей распространяется информация, что газ разбавляют. Но на самом деле это очередной миф, ведь цвет пламени чаще всего меняется из-за неисправности оборудования самого потребителя или просто из-за недостатка воздуха. И это достаточно легко исправить.

По словам специалистов издания “ГазПравды” наиболее распространенными причинами ухудшения теплоотдачи, а также появления желтого или красного пламени являются следующие:

Недостаточное количество кислорода или высокая влажность воздуха. В таком случае газ сгорает неэффективно, поэтому для закипания чайника понадобится немного больше времени. Чтобы решить проблему, достаточно проветрить помещение, где установлен котел или плита и настроить вентиляцию

Загрязнение газового оборудования. В таком случае специалисты советуют почистить плиту, колонку или котел. Также по этому вопросу можно обратиться в службу газа по номеру 104.

Недостаточное давление в системе. Это в зоне ответственности облгазов. Если помещение проветрено, а газовое оборудование чистое, но пламя все равно не голубого цвета, то нужно обратиться к представителям облгаза для проверки давления.

Почему газ невозможно “разбавить”

Все голубое топливо, которое добывают и импортируют, оказывается в одном трубопроводе. То есть европейцам через украинскую газораспределительную систему поставляют газ того же качества, что и украинским потребителям. А в ЕС на качество газа не жалуются В дополнение, перед попаданием в магистральный трубопровод специальные лаборатории проверяют топливо на соответствие. Таким образом в ГРС попадает только проверенное голубое топливо.

На пути к бытовым потребителям газ из магистральных газопроводов попадает в распределительные, которыми уже занимаются облгазы. Именно этим компаниям украинцы и платят за доставку и распределение газа. И именно операторы газораспределительных сетей несут ответственность за качество топлива.

Каждый облгаз должен проверять калорийность топлива и указывать эту информацию на сайтах. Кроме того, потребители получают платежки, где кроме потребленного объема газа также указывается калорийность в трех единицам измерения – киловатт-часах, гигакалориях и мегаджоулях