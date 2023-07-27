Українці помітили жовтий колір полум’я на газових плитах: газовики назвали винуватця

Українські споживачі природного газу досить часто скаржаться на червоний чи жовтий колір полум’я на плиті. Серед людей шириться інформація, що газ розбавляють. Але насправді це черговий міф, адже колір полум’я найчастіше міняється через несправність обладнання самого споживача або просто через нестачу повітря. І це досить легко виправити.

За словами спеціалістів видання “ГазПравди” найбільш поширеними причинами погіршення тепловіддачі, а також появи жовтого або червоного полум’я є такі:

Недостатня кількість кисню або висока вологість повітря. В такому разі газ згорає неефективно, тож для закипання чайника знадобиться трохи більше часу. Щоб розв’язати проблему, достатньо провітрити приміщення, де встановлений котел або плита та налаштувати вентиляцію

Забруднення газового обладнання. В такому разі спеціалісти радять почистити плиту, колонку чи котел. Також з цього питання можна звернутися до служби газу за номером 104.

Недостатній тиск в системі. Це в зоні відповідальності облгазів. Якщо приміщення провітрене, а газове обладнання чисте, але полум’я все одно не блакитного кольору, то потрібно звернутися до представників облгазу для перевірки тиску.

Чому газ неможливо “розбавити”

Все блакитне паливо, яке добувають та імпортують, опиняється в одному трубопроводі. Тобто європейцям через українську газорозподільну систему постачають газ тої ж якості що як і українським споживачам. А в ЄС на якість газу не скаржаться На додаток, перед потрапляння в магістральний трубопровід спеціальні лабораторії перевіряють паливо на відповідність. Таким чином в ГРС потрапляє лише перевірене блакитне паливо.

На шляху до побутових споживачів газ з магістральних газопроводів потрапляє в розподільні, якими вже займаються облгази. Саме цим компаніям українців і платять за доставку та розподіл газу. І саме оператори газорозподільних мереж несуть відповідальність за якість палива.

Кожен облгаз повинен перевіряти калорійність палива та вказувати цю інформацію на сайтах. Крім того, споживачі отримують платіжки, де крім спожитого обсягу газу також вказується калорійність в трьох одиницям вимірювання — кіловат-годинах, гігакалоріях та мегаджоулях