Spotify підвищує вартість передплати у 55 країнах світу «заради інновацій»

Spotify оголосив про підвищення ціни на передплату Premium. Такий крок компанія пояснює інноваціями у стрімінговому сервісі, повідомляє The Verge.

«Щоб ми могли продовжувати впроваджувати інновації, ми змінюємо ціни на преміум-підписку на багатьох ринках у всьому світі, – стверджує компанія. – Ці оновлення допоможуть нам надавати ще якісніші послуги для шанувальників та артистів на нашій платформі».

Вартість передплати Premium у США зросте з $9.99 до $10.99, Duo – з $12.99 до $14.99, Family – з $15.99 до $16.99, а Student – ​​з $4.99 до $5.99. У Великій Британії індивідуальний тарифний план подорожчав з £9.99 до £10.99, Duo – з £13.99 до £14.99, Family – з £16.99 до £17.99, а ось Student залишився на рівні £5,99.

Тим часом у Франції індивідуальний план коштуватиме €10.99 (раніше €9.99), Duo – €14.99 (раніше €12.99), сімейний – €17.99 (раніше €15.99), а студентський – €5.99 (раніше €4,99).

Загалом компанія переглянула свою цінову політику у 55 країнах світу.

Досі ціна Premium підписки залишалася незмінною протягом 12 років з моменту заснування компанії, але змінювалася вартість інших підписок. У той же час, Spotify претендує на звання найбільшого музичного онлайн-сервісу у світі з більш ніж 200 мільйонами платних користувачів.