Опубліковано системні вимоги гри Dune Spice Wars

Cистемні вимоги Dune Spice Wars були опубліковані в Steam. Скромними їх не назвеш. Для стратегії вони досить високі. Мінімальна конфігурація така:





Центральний процесор Intel Core i5.

Графічний адаптер GeForce GTX 1050.

Оперативна пам’ять: 4 ГБ.

Вільне місце на жорсткому диску або жорсткому накопичувачі: 4 ГБ (ймовірно, це помилка, навряд чи гра займає так мало місця).

Операційна система: Windows 10 чи Windows 11.

Для гри на високих налаштуваннях потрібен потужніший ПК:

Центральний процесор: AMD Ryzen 7.

Графічний адаптер GeForce GTX 1080.

Оперативна пам’ять: 16 ГБ.

Вільне місце на жорсткому диску або твердотільному накопичувачі: 8 ГБ.

Операційна система: Windows 10 чи Windows 11.

Відомо, що Dune Spice Wars поєднує у собі елементи стратегії у реальному часі та 4X-стратегії. Гравці братимуть участь у динамічних та видовищних битвах, які притаманні жанру RTS. При цьому у Spice Wars буде розвинена дипломатія та складна система взаємовідносин між фракціями.