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Опубліковано системні вимоги гри Dune Spice Wars

У ранній доступ гра виходить 26 квітня. Оцінити її можна буде у сервісі цифрової дистрибуції Steam.

23.04.2022
1 хвилина на прочитання
Dune Spice Wars

Cистемні вимоги Dune Spice Wars були опубліковані в Steam. Скромними їх не назвеш. Для стратегії вони досить високі. Мінімальна конфігурація така:


  • Центральний процесор Intel Core i5.
  • Графічний адаптер GeForce GTX 1050.
  • Оперативна пам’ять: 4 ГБ.
  • Вільне місце на жорсткому диску або жорсткому накопичувачі: 4 ГБ (ймовірно, це помилка, навряд чи гра займає так мало місця).
  • Операційна система: Windows 10 чи Windows 11.

Для гри на високих налаштуваннях потрібен потужніший ПК:

  • Центральний процесор: AMD Ryzen 7.
  • Графічний адаптер GeForce GTX 1080.
  • Оперативна пам’ять: 16 ГБ.
  • Вільне місце на жорсткому диску або твердотільному накопичувачі: 8 ГБ.
  • Операційна система: Windows 10 чи Windows 11.

Відомо, що Dune Spice Wars поєднує у собі елементи стратегії у реальному часі та 4X-стратегії. Гравці братимуть участь у динамічних та видовищних битвах, які притаманні жанру RTS. При цьому у Spice Wars буде розвинена дипломатія та складна система взаємовідносин між фракціями.

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23.04.2022
1 хвилина на прочитання
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