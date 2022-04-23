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Опубліковано системні вимоги гри Dune Spice Wars
У ранній доступ гра виходить 26 квітня. Оцінити її можна буде у сервісі цифрової дистрибуції Steam.
Cистемні вимоги Dune Spice Wars були опубліковані в Steam. Скромними їх не назвеш. Для стратегії вони досить високі. Мінімальна конфігурація така:
- Центральний процесор Intel Core i5.
- Графічний адаптер GeForce GTX 1050.
- Оперативна пам’ять: 4 ГБ.
- Вільне місце на жорсткому диску або жорсткому накопичувачі: 4 ГБ (ймовірно, це помилка, навряд чи гра займає так мало місця).
- Операційна система: Windows 10 чи Windows 11.
Для гри на високих налаштуваннях потрібен потужніший ПК:
- Центральний процесор: AMD Ryzen 7.
- Графічний адаптер GeForce GTX 1080.
- Оперативна пам’ять: 16 ГБ.
- Вільне місце на жорсткому диску або твердотільному накопичувачі: 8 ГБ.
- Операційна система: Windows 10 чи Windows 11.
Відомо, що Dune Spice Wars поєднує у собі елементи стратегії у реальному часі та 4X-стратегії. Гравці братимуть участь у динамічних та видовищних битвах, які притаманні жанру RTS. При цьому у Spice Wars буде розвинена дипломатія та складна система взаємовідносин між фракціями.