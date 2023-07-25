Названы овощи, которые категорически нельзя есть сырыми: это сильный удар по здоровью

У многих людей овощи ассоциируются со здоровым и правильным питанием. Мол, чем больше мы их едим, тем лучше и для самочувствия и для здоровья. Но оказывается не все так однозначно и иногда больше не значит лучше. А с некоторыми видами овощей и вовсе следует быть осторожными. Их лучше есть только в приготовленном виде. Если вы съедите их сырыми, рискуете получить сильную боль в животе и даже попасть в больницу.

Какие овощи в сыром виде опасны?

Вообще любые овощи в сыром виде следует есть с осторожностью людям, имеющим проблемы с желудком. Им врачи советуют потреблять ежедневно не более 100 граммов овощей, а остальное готовить на пару, запекать в духовке или варить.

Подобным путем обязательно нужно обрабатывать баклажаны и картофель. Это именно те два овоща, которые совсем нельзя есть сырыми, совершенно некому.



Дело в том, что в их составе ядовитое органическое соединение растительный гликозид (алкалоид) соланин. После термической обработки это вещество теряет свою силу. А вот в сыром виде может доставить массу проблем. Как минимум сильная боль в животе как максимум лихорадка и мощная интоксикация.

К перечню овощей, которые нельзя есть сырыми, относят еще брюссельскую капусту. Она провоцирует вздутие и боль в желудке. Не совсем безопасен и шпинат. Он содержит в составе соли и эфиры щавелевой кислоты — оксалаты. Они в свою очередь снижают уровень витамина Д и кальция, что плохо отражается на самочувствии.

Что желательно есть сырым?

В то же время некоторые овощи, которые большинство привыкли готовить, можно есть сырыми. Например, красная свёкла, богатая витамином В9, марганцем, калием и витамином С. Большую пользу имеет болгарский перец, а еще брокколи и цветная капуста.