ПриватБанк массово блокирует счета украинцев без причины: что происходит

По результатам финансового мониторинга ПриватБанк может заблокировать карты и закрыть все счета клиента без предупреждения. К тому же клиенту могут вообще не назвать причину такой блокировки.

Подобная ситуация произошла с клиентом банка. Об этом он рассказал на профильном форуме Минфин. По его словам, при звонке в службу поддержки ему сказали что карта заблокирована. А на вопрос, почему так произошло, отвечают, что причина им не известна, поэтому предлагают подождать две недели. Через два 14 дней клиент получил письмо о расторжении договора.

Позже клиент получил еще один ответ на электронную почту, что решение объяснять и пересматривать не будут. Дополнительные документы предоставлять не просили.

Клиент разъярен, ведь вместо того, чтобы предупредить об имеющихся проблемах со счетом, банк решил расторгнуть договор без объяснения причины и возможностей для исправления ситуации.

В ответ в ПриватБанке отмечают, что в них руководствуются законодательством Украины и актами Национального банка Украины Таким образом банк, как субъект первичного финансового мониторинга должен обеспечивать выявление финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу до начала и в процессе их проведения.

При разрыве деловых отношений с клиентом предоставляется возможность получить собственные средства.

Как операции подлежат финансовому мониторингу

Особое внимание банки уделяют таким операциям:

операции с наличными;

операции с нетипичными для клиента суммами или на сумму более 400 тысяч гривен;

переводы, которые осуществляются при участии публичных лиц, чиновников и депутатов всех уровней;

операции физических лиц-предпринимателей, которые открылись менее трех месяцев назад.

Кроме того, в Национальном банке Украины отмечают, что проверке должны подвергаться связанные между собой операции. Имеются в виду такие, когда клиент проводит несколько мелких операций, чтобы не превысить лимиты.