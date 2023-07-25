ПриватБанк масово блоку рахунки українців без причини: що відбувається

За результатами фінансового моніторингу ПриватБанк може заблокувати картки та закрити всі рахунки клієнта без попередження. До того ж клієнту можуть взагалі не назвати причину такого блокування.

Подібна ситуація сталася з клієнтом банку. Про це він розповів на профільному форумі Мінфін. За його словами, при дзвінку до служби підтримки йому сказали що картка заблокована. А на питання, чому так сталося, відповідають, що причина їм не відома, тож пропонують зачекати два тижні. Через два 14 днів клієнт отримав лист про розірвання договору.

Пізніше клієнт отримав ще одну відповідь на електронну пошту, що рішення пояснювати та переглядати не будуть.. Додаткові документи надавати не просили.

Клієнт розлючений, адже замість того, щоб попередити про наявні проблеми з рахунком, банк вирішив розірвати договір без пояснення причини та можливостей для виправлення ситуації.

У відповідь в ПриватБанку зазначають, що в них керуються законодавством України та актами Національного банку України Таким чином банк, як суб’єкт первинного фінансового моніторингу повинен забезпечувати виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу до початку та в процесі їх проведення.

При розриві ділових стосунків з клінтові надається можливість отримати власні кошти.

Як операції підлягають фінансовому моніторингу

Особливу увагу банки приділяють таким операціям:

операції з готівкою;

операції з нетиповими для клієнта сумами або на суму понад 400 тисяч гривень;

перекази, які здійснюються за участі публічних осіб, чиновників та депутатів всіх рівнів;

операції фізичних осіб-підприємців, які відкрилися менш як три місяці тому.

Крім того, в Національному банку України зазначають, що перевірці повинні піддаватися пов’язані між собою операції. Мають на увазі такі, коли клієнт проводить кілька дрібних операцій, щоб не перевищити ліміти.