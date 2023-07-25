В Украине снова повысят пенсионный возраст: когда можно будет выходить на заслуженный отдых?

В Украине серьезно развивается новая Пенсионная реформа. Она должна существенно изменить правила выхода на пенсию для миллионов украинцев. В частности, уже был поднят пенсионный возраст до 60 лет, но, как отмечают эксперты, это далеко не конец. Дело в том, что к 2028 году будут ежегодно расти требования к минимальному пенсионному стажу. Если сейчас это 30 лет, то в 2024 году будет 31 год. И так плюс один год, пока цифра не остановится на отметке 35. Эксперты отмечают, что без повышения пенсионного возраста не обойтись. Это практика, распространенная в европейских странах. И даже самые богатые государства не могут позволить себе иметь низкий пенсионный возраст.

Повышение пенсионного возраста будет зависеть от многих факторов

В комитете Совета заявляют, что до окончания войны особые изменения не будут готовиться. То есть, если человек в 60 лет будет иметь минимальное количество стажа, то сможет выходить на пенсию. Если нет, то будет работать соответственно до 63 или 65 лет. А вот после войны эти цифры поползут вверх. Эксперты заявляют, что значительное количество украинцев не сможет выйти на пенсию в 60 именно из-за новых требований к стажу, поэтому повышение пенсионного возраста до 65 лет было бы простой формальностью. На практике большинство в этом возрасте и будут выходить на заслуженный отдых.

“Легче тогда вообще повысить пенсионный возраст до 65 лет и не страдать с критериями стажа. Большинство будет рассчитывать на пенсию в 63 и 65 лет, им не хватит стажа”, – говорит ученый Лилия Ткаченко.

К слову, в ЕС мужчины выходят на пенсию в среднем в 64,5 года, а женщины в среднем в 63,5. Большинство же стран установили минимальный пенсионный возраст — 65 лет.