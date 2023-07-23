Уже скоро цены на некоторые продукты вырастут чуть ли не вдвое: чем стоит запастись уже сейчас 

С началом полномасштабного вторжения российских оккупантов цены на продукты непрерывно растут. В летнее время влияет сезонность, поэтому большинство продуктов становятся немного дешевле. Но эксперты прогнозируют очередной рост цен на продовольствие уже этой осенью, а то и в августе.

Вероятно уже в августе подорожают яйца и мясо птицы.

В ассоциации “Союз птицеводов Украины” объясняют рост цен в сфере птицеводства объективными причинами. Первая из них – подорожание электроэнергии, вторая – рост налогов и топливо.

Обе причины существенно повлияют на конечную цену продуктов птицеводства.

В общем птицеводство достаточно сложная сфера, ведь стоимость электроэнергии является одной из самых значительных. В себестоимости она занимает от 7 до 12%, а в некоторых продуктах достигает даже 30%.

Неудивительно, что рост электроэнергии внесет свои коррективы в стоимость продукта. Другой фактор – рост цен на топливо. А это в свою очередь влияет на стоимость кормов и логистику. Поэтому украинцам уже сейчас стоит готовиться к тому, что с августа цены на курятину и яйца значительно возрастут. Поэтому если есть возможность, то есть смысл приобрести курятину впрок. Влияние новых тарифов на электроэнергию и подорожание топлива повлияет на стоимость всех продуктов.

В то же время сейчас достаточно доступные цены на овощи и фрукты, и это не может не радовать. Однако если сравнивать с ценами прошлого года, а тем более довоенными, то можно заметить значительное подорожание товаров первой необходимости.

При этом в НБУ уже составили стратегию постепенной отмены валютных ограничений. Привязки к датам пока нет, ведь действовать будут по ситуации. Экономическая ситуация хоть и сложная, но достаточно стабильная и прогнозируемая, что вселяет оптимизм. Однако мы полностью зависим от наших западных партнеров.