Вже скоро ціни на деякі продукти зростуть ледь не вдвічі: чим варто запастися вже зараз 

З початком повномасштабного вторгнення російських окупантів ціни на продукти безупинно ростуть. В літню пору впливає сезонність, тож більшість продуктів стають трохи дешевшими. Але експерти прогнозують чергове зростання цін на продовольство вже цієї осені, а то і в серпні.

Ймовірно вже в серпні подорожчають яйця та м’ясо птиці.

В асоціації “Союз птаховодів України” пояснюють зростання цін у сфері птаховодства об’єктивними причинами. Перша з них – здорожчання електроенергії, друга – зростання податків та паливо.

Обидві причини суттєво вплинуть на кінцеву ціну продуктів птаховодства.

Загалом птаховодство досить складна сфера, адже вартість електроенергії є однією з найбільш значних. В собівартості вона займає від 7 до 12%, а в деяких продуктах сягає навіть 30%.

Не дивно, що зростання електроенергії внесе свої корективи в вартість продукту. Інший фактор – зростання цін на паливо. А це своєю чергою впливає на вартість кормів та логістику. Тож українцям вже зараз варто готуватися до того, що з серпня ціни на курятину та яйця значно зростуть. Тож якщо є можливість, то є сенс придбати курятину про запас. Вплив нових тарифів на електроенергію та подорожчання палива вплине на вартість всіх продуктів.

Водночас зараз досить доступні ціни на овочі та фрукти, і це не може не радувати. Однак якщо порівнювати з цінами минулого року, а тим більше довоєнними, то можна помітити значне здорожчання товарі першої необхідності.

При цьому в НБУ вже склали стратегію поступового скасування валютних обмежень. Прив’язки до дат поки немає, адже діяти будуть по ситуації. Економічна ситуація хоч і складна, але досить стабільна і прогнозована, що вселяє оптимізм. Але остаточний розвиток подій повністю залежить від підтримки України партнерами та наших ЗСУ.