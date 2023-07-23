Электроэнергия подорожает на 200%: когда введут новые тарифы 

Начиная с июля украинцы получили платежки за электроэнергию с новыми тарифами. Суммы в платежках в среднем выросли на 80%. Но как заявляют в правительстве, потребителей электроэнергии ждет еще одно повышение тарифов. На этот раз его увеличат примерно в два раза.

Текущий тариф нужно увеличить в два раза

То, что действующий тариф на электроэнергию остается убыточным несмотря на повышение, уже общеизвестный факт и никого не удивляет. Но в Минэнерго заявляют, что даже после повышения на 80% ситуация в энергетике лучше не стала.

По словам главы Министерства энергетики Украины Германа Галущенко, несмотря на июльское повышение тарифов на электроэнергию, он все равно остается дотационным. На самом деле, рыночная цена электроэнергию должна быть как минимум вдвое выше. По сути, все бытовые потребители электроэнергии в Украине пользуются льготным тарифом. Однако размер льготы стал несколько меньше.

По его словам правительство должно было повысить тарифы на электроэнергию для населения, чтобы вложить средства на восстановление энергосистемы.

Повышение цен на свет было необходимостью, ведь все расчеты свидетельствовали о невозможности полноценного восстановления системы к зиме, проведения ремонтов и поддержки энергогенерации.

Также Галущенко заявил, что энергосистему не успеют полностью восстановить до начала отопительного сезона. Об этом заявляют и сами энергетики, которые принимают участие в восстановлении. У них не хватает не только финансов, но и рабочих рук, потому что немало работников энергокомпаний забрали на фронт.

В общем, энергетики уже предупредили украинцев, что будущий отопительный сезон может стать гораздо сложнее предыдущего.

Однако правительство обещает, что на следующий отопительный сезон в Украине будет действовать тариф на уровне 2,64 гривны за кВт. Новый тариф населению могут выставить уже в 2024 году, предположительно в марте или апреле.