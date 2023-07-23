Електроенергія здорожчає на 200%: коли запровадять нові тарифи 

Починаючи з липня українці отримали платіжки за електроенергію з новими тарифами. Суми в платіжках в середньому зросли на 80%. Але як заявляють в уряді, споживачів електроенергії чекає ще одне підвищення тарифів. Цього разу його збільшать приблизно у два рази.

Поточний тариф потрібно збільшити у два рази

Те, що чинний тариф на електроенергію залишається збитковим попри підвищення, вже загальновідомий факт і нікого не дивує. Але в Міненерго заявляють, що навіть після підвищення на 80% ситуація в енергетиці кращою не стала.

За словами глави Міністерства енергетики України Германа Галущенка, попри липневе підвищення тарифів на електроенерію, він все одно залишається дотаційним. Насправді, ринкова ціна електроенергію повинна бути як мінімум вдвічі вища. По суті, всі побутові споживачі електроенергії в Україні користуються пільговим тарифом. Однак розмір пільги став дещо меншим.

За його словами уряд повинен був підвищити тарифи на електроенергію для населення, щоб вкласти кошти на відновлення енергосистеми.

Підвищення цін на світло було необхідністю, адже всі розрахунки свідчили про неможливість повноцінного відновлення системи до зими, проведення ремонтів та підтримки енергогенерації.

Також Галущенко заявив, що енергосистему не встигнуть повністю відновити до початку опалювального сезону. Про це заявляють і самі енергетики, котрі приймають участь в відновленні. В них не вистачає не лише фінансів, але і робочих рук, бо чимало працівників енергокомпаній забрали на фронт.

Загалом, енергетики вже попередили українців, що майбутній опалювальний сезон може стати набагато складнішим за попередній.

Однак уряд обіцяє, що на наступний опалювальний сезон в Україні буде діяти тариф на рівні 2,64 гривні за кВт. Новий тариф населенню можуть виставити вже в 2024 році, імовірно в березні чи квітні.