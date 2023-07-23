Миллионы украинцев могут лишить пенсий и соцвыплат: объяснение от ПФУ

После окончания пандемии COVID-19 в Украине с 1 сентября будет восстановлена физическая идентификация пенсионеров и получателей социальной помощи из числа внутренних переселенцев. В случае непрохождения идентификации в Ощадбанке выплата денежных средств будет прекращена.

После прохождения физической идентификации по установленной процедуре расходные операции по счету автоматически будут разблокированы банком не позднее следующего календарного дня. Об этом сообщили в пресс-службе Ощадбанка.

Как происходит физическая идентификация лиц

Для того чтобы подтвердить личность, нужно лично обратиться в любое отделение Ощадбанка. При себе нужно иметь паспорт или другой документ, подтверждающий личность, и основную платежную карту или основное ЭПУ (электронное пенсионное удостоверение).

Нужно будет предоставить работнику банка основную карту или электронное пенсионное удостоверение и паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Стоит снять наличные или просмотреть остаток средств на счете через кассовый POS-терминал. То есть нужно осуществить любую операцию, которая предусматривает введение PIN-кода.

Как отмечается, при условии отсутствия прохождения физической идентификации получателем пенсии или социальной выплаты из числа внутренних переселенцев, Ощадбанк буду вынужден прекратить все операции по карточному счету.

Также в банке отмечают, что вопрос прекращения или продления пенсий, или других социальных выплат на карточные счета ВПЛ относятся к компетенции соответствующих государственных органов, осуществляющих соответствующие выплаты. Поэтому банк лишь выполняет привычную процедуру в связи с отменой всеукраинского карантина из-за пандемии коронавируса.

Напомним, что недавно в Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий сообщили о возможности бесплатной эвакуации из прифронтовых регионов Сумины. Ежедневно будут отправляться поезда в Киев. Эвакуированные могут рассчитывать на жилье в модульных городках и денежную помощь в размере две тысячи на взрослого и три тысячи на ребенка и на лиц с инвалидностью.