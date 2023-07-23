Мільйони українців можуть позбавити пенсій та соцвиплат: пояснення від ПФУ

Після закінчення пандемії COVID-19 в Україні з 1 вересня буде відновлено фізичну ідентифікацію пенсіонерів та отримувачів соціальної допомоги з-поміж внутрішніх переселенців. У випадку непроходження ідентифікації в Ощадбанку виплата грошових коштів буде припинена.

Після проходження фізичної ідентифікації за встановленою процедурою розхідні операції за рахунком автоматично будуть розблоковані банком не пізніше наступного календарного дня. Про це повідомили в пресслужбі Ощадбанку.

Як відбувається фізична ідентифікація осіб

Для того, щоб підтвердити особу, потрібно особисто звернутися в будь-яке відділення Ощадбанку. При собі потрібно мати паспорт або інший документ, який підтверджує особу, та основну платіжну картку або основне ЕПУ (електронне пенсійне посвідчення).

Потрібно буде надати працівникові банку основну картку або електронне пенсійне посвідчення та паспорт, або інший документ, що посвідчує особу.

Варто зняти готівку або переглянути залишок коштів на рахунку через касовий POS-термінал. Тобто потрібно здійснити будь-яку операцію, яка передбачає введення PIN-коду.

Як зазначається, при умові відсутності проходження фізичної ідентифікації одержувачем пенсії чи соціальної виплати з-поміж внутрішніх переселенців, Ощадбанк буду змушений припинити всі операції за картковим рахунком.

Також в банку зазначають, що питання припинення або подовження пенсій чи інших соціальних виплат на карткові рахунки ВПО належать до компетенції відповідних державних органів, які здійснюють відповідні виплати. Тож банк лише виконує звичну процедуру у зв’язку зі скасування всеукраїнського карантину через пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, що недавно в Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомили про можливість безоплатної евакуації з прифронтових регіонів Сумщини. Щоденно будуть відправлятися потяги до Києва. Евакуйовані можуть розраховувати на житло в модульних містечках та грошову допомогу у розмірі дві тисячі на дорослого та три тисячі на дитину та на осіб з інвалідністю.