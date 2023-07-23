Гороскоп на август: кому пора готовиться к новым испытаниям

Астрологи уже составили прогноз до конца лета и рассказали, что август принесет немало судьбоносных событий. Некоторым знакам зодиака придется справиться с вызовами и потерями.

Но есть и хорошие новости. После всех испытаний наступит период радости и процветания. Читайте дальше, чтобы узнать, для кого последний месяц лета станет временем испытаний и трудностей.

Козерог

Даже в те дни, когда кажется, что все складывается прекрасно, вы будете в плохом настроении. Иногда вам будет казаться, что внутренний голос назойливо и непрерывно сообщает о том, что все могло быть значительно хуже. Именно этот пессимизм и станет причиной того, что вы будете оказываться в сложных ситуациях. Иногда страхи будут собираться.

В конце лета важно поддерживать настроение, иначе проблемы будут нарастать как снежный ком.

Астрологи советуют вернуть равновесие. Вам понадобится перерыв, но не просто выходной, а время для осмысления собственных целей и действий.

Близнецы

Вы часто оказываетесь в сложных ситуациях, а причина обычно скрыта в склонности к перфекционизму.

Вам сложно отказывать коллегам, друзьям или руководству. Вы всегда пытаетесь выполнить все задачи, поэтому неудивительно, что вы всегда нарушаете своё расписание.

Избегайте напряжения, научитесь поддерживать баланс между личной жизнью и работой. А трудности помогут проявить себя и показать окружающим свои возможности.

Рыбы

В этом месяце будет крайне сложно справляться с повседневными проблемами. Вы ставите потребности других выше собственных, поэтому в августе важно обратить внимание на себя и свое самочувствие. Вместо того чтобы ссориться, вы обычно отступаете от конфликта и надеетесь, что все решится само собой.

Осознайте, насколько важно беспокоиться о себе. Вам нужна помощь, поэтому не стоит этого стесняться. Если не хотите обсуждать проблемы с родными или друзьями, можно обратиться к профессионалу.