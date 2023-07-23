Гороскоп на серпень: кому час готуватися до нових випробувань

Астрологи вже склали прогноз до кінця літа та розповіли, що серпень принесе чимало доленосних подій. Деяким знакам зодіаку доведеться впоратися з викликами та втратами.

Але є й добрі новини. Після всіх випробувань настане період радості та процвітання. Читайте далі, щоб дізнатися, для кого останній місяць літа стане часом випробувань та труднощів.

Козоріг

Навіть в ті дні, коли здається, що все складається чудово, ви будете в поганому настрої. Іноді вам здаватимуться, що внутрішній голос настирливо та безперервно повідомляє про те, що все могло бути значно гірше. Саме цей песимізм і стане причиною того, що ви опинятиметесь в складних ситуаціях. Іноді страхи збиратимуться.

В кінці літа важливо підтримувати настрій, інакше проблеми наростатимуть як сніговий ком.

Астрологи радять повернути рівновагу. Вам знадобиться перерва, але не просто вихідний, а час для осмислення власних цілей та дій.

Близнюки

Ви часто опиняєтеся в складних ситуаціях, а причина зазвичай прихована в схильності до перфекціонізму.

Вам складно відмовляти колегам, друзям чи керівництву. Ви завжди намагаєтеся виконати всі завдання, тож не дивно, що ви завжди порушуєте свій розклад.

Уникайте напруження, навчіться підтримувати баланс між особистим життям та роботою. А труднощі допоможуть проявити себе та показати оточенню свої можливості.

Риби

Цього місяця буде вкрай складно справлятися з повсякденними проблемами. Ви ставите потреби інших вище власних, тож в серпні важливо звернути увагу на себе та своє самопочуття. Замість того щоб сваритися, ви зазвичай відступаєте від конфлікту та сподіваєтеся, що все вирішиться саме по собі.

Усвідомте, наскільки важливо турбуватися про себе. Вам потрібна допомога, тож не варто цього соромитися. Якщо не бажаєте обговорювати проблеми з рідними чи друзями, можна звернутися до професіонала.