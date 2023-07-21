Украинцев предупредили о фотографиях, которые нельзя хранить в телефоне: рискуете получить массу проблем

Множество пользователей хранят в смартфоне гигабайты фотографий и не всегда даже помнят, что они там сфотографировали. А просматривать время от времени свою галерею и чистить ее необходимо во избежание ряда проблем. Например, уже неоднократно случались ситуации, когда именно из-за фотографий люди становились жертвами мошенников. О чем идет речь? И что категорически нельзя фотографировать? Рассказываем.

Не снимайте личные данные и банковские карты

Очень часто люди фотографируют данные банковских карт, чтобы всегда иметь номер под рукой. Или, чтобы воспользоваться фотографией, когда требуется переписать номер или другие карты. Сохранять такие фото не рекомендуется. Если ваш телефон украдут, вы его потеряете или его сломают, мошенникам будет очень просто получить доступ к вашим счетам. Аферисты знают кучу способов, как с помощью даже не всех данных можно украсть деньги или даже взять кредит.

Кроме этого, нельзя хранить в телефоне фотографии паспортных данных, свидетельств о рождении детей, и других документов, которые могут каким-то образом быть привязаны к вашим финансам.

Как еще защитить себя от мошенников?

Всем владельцам банковских карточек нужно знать простые правила, соблюдая которые вы обезопасите свои средства:

Никогда не сообщайте никому данные карты, особенно указанные на обороте. Не слишком конфиденциальной информацией является только 16-значный номер на лицевой стороне. Остальные данные не должны знать даже представители банка. Не вводите данные карт на сомнительных сайтах. Если совершаете покупку в интернете и сомневаетесь в добросовестности продавца оформляйте покупку с наложенным платежом. Установите лимит на снятие наличных денег и оплату в Интернете. Сделать это можно в мобильном приложении и в любой момент корректировать данные, если нужно снять большую сумму.

При использовании банкомата старайтесь вводить пин-код так, чтобы его никто не мог заметить.