Українців попередили про фотографії, які не можна зберігати в телефоні: ризикуєте отримати масу проблем

Безліч користувачів зберігають в смартфоні гігабайти фотографій і не завжди навіть пам’ятають, що вони там сфотографували. А переглядати час від часу свою галерею і чистити її необхідно, щоб уникнути ряду проблем. Наприклад, вже неодноразово траплялися ситуації коли саме через фотографії люди ставали жертвами шахраїв. Про що мова? Та що категорично не можна фотографувати? Розповідаємо.

Не фотографуйте особисті дані та банківські картки

Дуже часто люди фотографують дані банківських карток, щоб завжди мати номер під рукою. Чи, щоб скористуватися фотографією, коли потрібно переписати номер чи інші дані картки. Зберігати такі фото не рекомендується. Якщо ваш телефон вкрадуть, ви його загубите чи його зламають, шахраям буде дуже просто отримати доступ до ваших рахунків. Аферисти знають купу способів, як за допомогою навіть не всіх даних можна вкрасти гроші, чи навіть взяти кредит.

Окрім цього не можна зберігати в телефоні фотографії паспортних даних, свідоцтв про народження дітей, та інших документів, які можуть якимось чином бути прив’язаними до ваших фінансів.

Як ще захистити себе від шахраїв?

Всім власникам банківських карток потрібно знати прості правила, дотримуючись яких ви убезпечите свої кошти:

Ніколи не повідомляйте нікому дані картки, особливо ті, що вказані на звороті. Не надто конфіденційною інформацією є лише 16-значний номер на лицьовій стороні. Решту даних не повинні знати навіть представники банку. Не вводьте дані карток на сумнівних сайтах. Якщо робите покупку в інтернеті й сумніваєтесь в добросовісності продавця оформлюйте покупку з післяплатою. Встановіть ліміт на зняття готівки та оплату в інтернеті. Зробити це можна у мобільному додатку і в будь-який момент коригувати ці дані, якщо потрібно зняти більшу суму.

При користуванні банкоматом намагайтесь вводити пін-код так, щоб його ніхто не міг помітити.