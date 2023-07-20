В Киеве продают квартиры за 8000-10 000 долларов: эксперты рассказали, будет ли удачной такая покупка

Война существенно изменила рынок недвижимости на Украине. Люди меньше инвестируют в жилье, ведь неизвестно не прилетит ли в него ракета. Особенно критическая ситуация на юге, востоке Украины и в Киеве, который часто обстреливают. В связи с низким спросом на жилье, на рынке стало появляться много очень интересных предложений. В частности, за несколько дней появилось сразу несколько предложений с продажей однокомнатных квартир всего за 8000-10 000 долларов. Что скрывается за привлекательной стоимостью? Эксперты рассказали.

Покупая такое жилье, можно нажить себе много проблем

Первый вариант – это однокомнатная смарт квартира площадью 18 м2, в Бортничах (Киев). Квартира находится в трехэтажном доме в частном секторе по улице Луговая. При более детальном изучении информации об этом жилье оказалось, что построено оно на земле, которая отводилась для строительства частного дома. То есть по существу из большого частного дома сделали многоквартирный. При этом застройщик, занимающийся строительством, не имеет ни сайта, ни документов на строительство, ни даже страниц в социальных сетях.

Также есть вопросы к электричеству, канализации и парковочным местам. Пока известно, что отопление там будет электрическое, а канализация — септик, что очень плохо учитывая то количество людей, которые там будут жить.

Кроме таких неудобств, что могут возникнуть в процессе жизни, есть и более глобальные проблемы, с которыми могут столкнуться покупатели. А именно – незаконность подобного строительства.

Еще одно жилье площадью в 22 квадрата продают на Лобачевском (ЖК Флагман). Цена квартиры 8000 долларов и владелец говорит, что имеет право собственности и всю сопутствующую документацию. Но на самом деле это очень проблемное жилье, ведь его построил Анатолий Войцеховский, что незаконно построил 40 ЖК на земле, на которую не имел никакого права.

Как удачно купить жилье?

Покупая квартиру, не важно по какой цене, в первую очередь проверяйте документы застройщика, право на строительство, землю и т.д. Также читайте отзывы о компании. И не забывайте, что даже во время войны слишком низкие цены должны настораживать.