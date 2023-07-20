В Києві продають квартири за 8000-10 000 доларів: експерти розповіли, чи вдалою буде така покупка

Війна суттєво змінила ринок нерухомості в Україні. Люди менше інвестують у житло, адже невідомо чи не прилетить у нього ракета. Особливо критична ситуація на півдні, сході України і у Києві, який досить часто обстрілюють. У зв’язку з низьким попитом на житло, на ринку почало з’являтися багато дуже цікавих пропозицій. Зокрема, протягом кількох днів з’явилося відразу декілька пропозицій з продажем однокімнатних квартир всього за 8000-10 000 доларів. Що приховується за привабливою вартістю? Експерти розповіли.

Купуючи таке житло можна нажити собі багато проблем

Перший варіант — це однокімнатна смарт квартира площею 18 м2, у Бортничах (Київ). Квартира знаходиться у триповерховому будинку в приватному секторі по вулиці Лугова. При детальнішому вивченні інформації про це житло виявилося, що побудоване воно на землі, яка відводилася для зведення приватного будинку. Тобто по суті з великого приватного будинку зробили багатоквартирний. При цьому забудовник, який займається будуванням немає ні сайту, ні документів на будівництво, ні навіть сторінок у соціальних мережах.

Також є питання до електрики, каналізації та паркувальних місць. Наразі відомо, що опалення там буде електричне, а каналізація — септик, що дуже погано враховуючи ту кількість людей, яка там житиме.

Окрім таких незручностей, які можуть виникнути в процесі життя, є й більш глобальні проблеми з якими можуть стикнутися покупці. А саме незаконність подібного будівництва.

Ще одне житло площею у 22 квадрати продають на Лобачевського (ЖК Флагман). Ціна квартири 8000 доларів і власник каже, що має право власності та всю супутню документацію. Але насправді, це дуже проблемне житло, адже його побудував Анатолій Войцеховський, який незаконно побудував 40 ЖК на землі, на котру не мав жодного права.

Як вдало купити житло?

Купуючи помешкання, не важливо за якою ціною, в першу чергу перевіряйте документи забудовника, право на будівництво, землю тощо. Також читайте відгуки про компанію. І не забувайте, що навіть під час війни надто дешеві ціни мають насторожувати.