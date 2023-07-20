Названы знаки Зодиака, в жизнь которых ворвутся бывшие и устроят настоящие эмоциональные качели

Вы решили разорвать отношения с человеком, который делает вам больно? Или наоборот, любимый человек решил покинуть вас? Готовьтесь к неожиданным встречам и приключениям в личной жизни. Хотя готовиться нужно не всем, а только представителям трех знаков Зодиака. Им астрологи прогнозируют настоящие эмоциональные качели.

Весы

Вы совсем не любите одиночество. Вы именно из тех людей, которым нужны другие люди, особенно любимый человек. В отношения вы вкладываете много сил и энергии. Однако очень часто вместо такого же отношения сталкиваетесь с упреками, обвинениями и обесценением ваших чувств. Бывшие партнеры часто манипулируют расставанием с вами, потому что знают — им можно будет вернуться. Вы частенько прощаете людей. На этот раз астрологи советуют серьезно подумать, стоит ли снова наступать на те же грабли.

Овен

Овны долго могут встречаться с человеком, но не влюбляться. Когда они все-таки влюбятся, то полностью растворяются в человеке. Если что-то идет не так, Овнам становится очень больно, а расставание вы воспринимаете как маленькую смерть. Астрологи говорят, что этим летом бывшие с большой вероятностью дадут о себе знать и вы захотите их простить. Делать это не стоит, ведь все это может превратиться в очередную иллюзию счастья.

Телец

Еще один представитель знака, к которому бывшие могут постучаться в дверь. Тельцы тоже любят прощать, ведь им не хочется заново строить отношения, и вообще они любят стабильность и зачастую привязываются к партнерам. Особенно страдают Тельцы, находящиеся в юном возрасте. Далее с годами представители этого знака становятся более хладнокровными и зачастую сами могут стать инициаторами развода. Астрологи говорят, что если бывший или бывшая покинули вас, то второго шанса им давать не нужно. Если же инициатором расставания были вы подумайте, может быть ваша позиция не верна.