Названо знаки Зодіаку, в життя яких ввірвуться колишні та влаштовують справжні емоційні гойдалки

Ви вирішили розірвати стосунки з людиною, яка робить вам боляче? Або ж навпаки, кохана людина вирішила покинути вас? Готуйтеся до несподіваних зустрічей та пригод в особистому житті. Хоча готуватись потрібно не всім, а лише представникам трьох знаків Зодіаку. Їм астрологи прогнозують справжні емоційні гойдалки.

Терези

Ви зовсім не любите самотність. Ви саме з тих людей, яким потрібні інші люди, а особливо кохана людина. В стосунки ви вкладаєте багато сил та енергії. Однак дуже часто замість такого ж відношення стикаєтесь з докорами, звинуваченнями та знеціненням ваших почуттів. Колишні партнери часто маніпулюють розставанням з вами, тому що знають — їм можна буде повернутись. Ви частенько пробачаєте людям. Цього разу астрологи радять серйозно подумати, чи варто знову наступати на ті ж граблі.

Овен

Овни довго можуть зустрічатися з людиною, але не закохуватися. Коли вони все-таки закохаються то повністю розчиняються у людині. Якщо щось йде не так, Овнам стає дуже боляче, а розставання ви сприймаєте, як маленьку смерть. Астрологи кажуть, що цього літа колишні з великою ймовірністю дадуть про себе знати й ви захочете їх пробачити. Робити цього не варто, адже все це може перетворитися в чергову ілюзію щастя.

Телець

Ще один представник знаку до котрого колишні можуть постукати у двері. Тельці теж люблять пробачати, адже їм не хочеться заново будувати стосунки, та й загалом вони люблять стабільність і частенько прив’язуються до партнерів. Особливо страждають Тельці, які перебувають у юному віці. Далі з роками представники цього знаку стають більш холоднокровними й частенько самі можуть стати ініціаторами розлучення. Астрологи кажуть, що якщо колишній чи колишня покинули вас, то другого шансу їм давати не потрібно. Якщо ж ініціатором розставання були ви подумайте, можливо ваша позиція не правильна.