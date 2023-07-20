Украинцев удивили цены на гречку и картошку: эксперт объяснил прични

В июне цены на гречневую крупу в Украине снизились на 7,2% по сравнению с маем. С декабря стоимость гречневой крупы снизилась на 30,6%, что является вторым показателем после яиц, стоимость которых в июне снизилась на 31,7%.

По данным Госкомстата Украины, который отслеживает ежемесячное изменение цен на 33 наименования продуктов питания, это снижение на 7,2% является самым значительным. Об этом OBOZREVATEL рассказал Юрий Лупенко, директор Национального научного центра “Институт аграрной экономики”, академик Национальной академии наук.

Лупенко также отметил значительное снижение июньских цен на рис (-3,4%), подсолнечное масло (-2,4%), лук (-2,2%), сало (-1,4%) и макаронные изделия из мягких сортов пшеницы (-1,3%). Он также сообщил, что менее чем на 1% по сравнению с маем снизились цены на муку, мягкие сыры, пшеничную крупу, пшеничный хлеб, манную крупу и мороженую рыбу.

В целом, отметил Лупенко, потребительские цены на продовольственные товары в июне по сравнению с предыдущим месяцем выросли с наименьшим отрывом в этом году – всего на 0,1%. Однако существенно выросли цены на картофель (+21,7%), белокочанную капусту (+21,5%) и яблоки (+20,1%).