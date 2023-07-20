Українців здивували ціни на гречку та картоплю: експерт пояснив причниу

У червні ціни на гречку в Україні знизилися на 7,2% порівняно з травнем. З грудня вартість крупи знизилася на 30,6%, посівши друге місце після яєць, які в червні подешевшали на 31,7%.

За даними Державного комітету статистики України, який відстежує щомісячні зміни цін на 33 різні продукти харчування, це зниження на 7,2% є найбільш значним. Про це розповів Юрій Лупенко, директор Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки”, академік Національної академії наук.

Ціни падають

Лупенко також відзначив значне червневе падіння цін на рис (-3,4%), соняшникову олію (-2,4%), цибулю (-2,2%), сало (-1,4%), макаронні вироби з м’яких сортів пшениці (-1,3%). Він також повідомив, що борошно, м’які сири, пшеничні крупи, пшеничний хліб, манна крупа та морожена риба подешевшали менше, ніж на 1% порівняно з травнем.

Здорожчання триває

Загалом, зазначив пан Лупенко, споживчі ціни на продукти харчування у червні зросли найменше у цьому році, лише на 0,1%, порівняно з попереднім місяцем. Проте суттєво подорожчали картопля (+21,7%), білокачанна капуста (+21,5%) та яблука (+20,1%).