В Украине заработает электронный сервис бронирования военнообязанных: процедура станет проще

Процедура бронирования работников в Украине очень несовершенна. Более того, еще несколько месяцев назад этими правами не могло воспользоваться ни одно предприятие, из-за безумной бюрократии. Вскоре были утверждены новые правила, согласно которым процесс бронирования должен занимать не дольше 25 рабочих дней. А 11 июля и вовсе срок рассмотрения заявки от компаний сократили до 10 рабочих дней. После этого процесс начал активно двигаться, и предприятия и компании начали выдавать своим работникам брони. Пока работают еще и над инструментом, который позволит получать броню айтишникам. А еще Минэкономики совместно с Минцифрой работают над проектом “єБронювання”. Это сервис, благодаря которому процедура бронирования будет производиться в электронном режиме.

Над проектом будут работать около трех месяцев

Предварительно сервис должен был бы полноценно заработать примерно через три месяца. Об этом заявил заместитель министра экономики Игорь Фоменко.

“Предварительно… это будет услуга, где предприятие будет создавать свой кабинет, будет заходить, вводить данные военно-учетной специальности, данные работников. Автоматически из Пенсионного фонда и налоговой будет подтягиваться вся необходимая информация. И потом, не автоматически ли, если нет ограничений, будет выдаваться электронное бронирование“, – заявил Фоменко.

По словам чиновника, электронное бронирование будет иметь Q-код, а также его можно будет распечатать.

“Думаю, что на все это уйдет где-то три месяца, потому что это будет полностью разрушать действующий алгоритм бронирования. И 76-е постановление тоже будем полностью переписывать с учетом того, что это будет диджитализованный процесс“, — добавил Фоменко.

Сегодня процесс бронирования уверенно продвигается

Фоменко добавил, что на июль 2023 года более 500 тысяч военнообязанных имеют бронь. Около 4000 предприятий признаны критически важными, ведь производят товары и продукцию, необходимую для обеспечения базовых потребностей населения и армии. Также к критически важным отнесли компании, которые вносят большой вклад в экономику страны или отдельного региона.