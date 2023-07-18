АТБ дарит деньги на покупки: условия акции максимально просты, а приз получит каждый участник

Компания АТБ располагает крупнейшей сетью супермаркетов в Украине. Они есть в каждом городе и маленьком городке. В соотношении компания АТБ имеет наибольшее число клиентов среди конкурентов. Это обусловлено рядом факторов. Во-первых, лояльная ценовая политика и регулярные скидки, во-вторых, хороший ассортимент всегда свежей продукции. Хороший выбор продукции, которая производится под собственной маркой, благодаря чему цена на нее еще ниже. А еще АТБ не ленится регулярно устраивать разнообразные акции, цель которых привлечь еще больше клиентов. К примеру, сейчас участникам акции будут раздавать денежные подарки.

Деньги будут дарить за оформление карты АТБ

Компания постоянно отмечает то, что владельцы их персональных карт имеют еще большие скидки, чем все остальные клиенты. Иногда продукты можно приобрести даже с 50% скидкой. А теперь оформлять карты еще выгоднее, ведь вас ждет денежный презент. Речь об открытии карт АТБ в партнерстве с банком А-банк.

«Карта АТБ имеет крутые преимущества благодаря скидкам и акционным предложениям. Чтобы клиенты Абанка смогли ощутить еще большие преимущества и выгоды, стартует акция: 50 грн всем новым и действующим клиентам банка, которые откроют карту «АТБ»! Гарантированные 50 грн на счет кэшбека получит клиент, который впервые откроет карту «АТБ» в А-банке и совершит покупку на сумму от 100 грн в сети супермаркетов АТБ!», — говорится в сообщении А-банка.

Добавим, что сейчас А-банк открыл уже полмиллиона карт АТБ. Оформить эту карту очень просто. Это можно сделать прямо в мобильном приложении А24, или же в любом отделении А-банка. Также клиенты могут купить карту на кассе супермаркета АТБ и активировать ее в том же мобильном приложении. Стоимость карты — 50 гривен, но банк сразу же возвращает их в виде кэшбека.

Также акция распространяется и на друзей. То есть если по вашей рекомендации кто-то оформит карту, то вы оба получите по 50 гривен на счет. Если же друг зарегистрируется, перейдя по личной ссылке клиента, то последний получит 100 гривен на карту. Больше друзей – больше денег.