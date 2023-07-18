З 1 вересня багатьом заморозять виплату пенсій та соціальної допомоги: потрібно виконати одну умову

Нещодавно в Україні офіційно завершилася пандемія у зв’язку з коронавірусом. Через це було знято деякі обмеження, а ще повернуто старі процедури, про які вже більшість встигли забути. Зокрема, тепер Ощадбанк знову проводитиме фізичну ідентифікацію пенсіонерів та отримувачів соціальних виплат. Мова саме про внутрішньо переміщених осіб. Якщо така особа не пройде вчасно ідентифікацію, то виплати будуть заморожені до моменту поки процедура таки не буде пройдена.

“Інформуємо, що у зв’язку з закінченням карантину, пов’язаного з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 з 01.09.2023 Ощадбанк поновлює проведення фізичної ідентифікації пенсіонерів та одержувачів соціальної (адресної) допомоги з числа внутрішньо переміщених осіб”, – зазначено на офіційному ресурсі Ощадбанку.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №637 від 05.11.2014 пенсіонерам – внутрішньо переміщеним особам, які мають електронне пенсійне посвідчення (ЕПП), та одержувачам соціальної (адресної) допомоги – проходити таку ідентифікацію потрібно кожних 6 місяців. Робити це можна у будь-якому відділенні Ощадбанку.

Це за умови, що особа має електронне пенсійне посвідчення. Якщо ж його немає, тоді ідентифікацію потрібно проходити кожних три місяці.

Як відбувається фізична ідентифікація?

Можна просто прийти у будь-яке відділення Ощадбанку маючи при собі паспорт, і карту на котру здійснюються виплати або електронне пенсійне посвідчення. Пред’явити документи працівнику банку і він швидко проведе процедуру. Також є інший варіант.

“Проведення пенсіонером або одержувачем соціальної допомоги операції отримання готівки або перегляду залишку коштів на рахунку через касовий POS-термінал (тобто виконання операції, яка передбачає введення особою ПІН-коду) або встановлення/зміни ПІН-коду з використанням основної платіжної картки або основного ЕПП”, – зазначено на сайті банку.

Якщо ваші рахунки заморожено, то їх буде розблоковано на наступний день після проходження ідентифікації.