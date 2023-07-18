АТБ дарує гроші на покупки: умови акції максимально прості, а приз отримає кожен учасник

Компанія АТБ має найбільшу мережу супермаркетів в Україні. Вони є у кожному місті та невеличкому містечку. У відсотковому співвідношенні компанія АТБ має найбільше число клієнтів серед конкурентів. Це зумовлено рядом факторів. По-перше, лояльна цінова політика та регулярні знижки, по-друге, хороший асортимент завжди свіжої продукції. Гарний вибір продукції, яка виготовляється під власною маркою, завдяки чому ціна на неї ще нижча. А ще АТБ не лінується регулярно влаштовувати цікаві акції, мета яких залучити ще більше клієнтів. Наприклад, зараз учасникам акції роздаватимуть грошові подарунки.

Гроші даруватимуть за оформлення картки АТБ

Компанія постійно наголошує на тому, що власники їхніх персональних карток мають ще більші знижки, ніж всі інші клієнти. Інколи продукти можна купити навіть з 50% знижкою. А зараз оформлювати картки ще більш вигідно, адже вас чекає грошовий презент. Мова про відкриття карток АТБ у партнерстві з банком А-банк.

«Карта «АТБ» має круті переваги завдяки знижкам та акційним пропозиціям. Щоб клієнти А-банку змогли відчути ще більші переваги та вигоди, стартує акція: 50 грн усім новим та чинним клієнтам банку, які відкриють картку «АТБ»! Гарантовані 50 грн на рахунок кешбеку отримає клієнт, який вперше відкриє картку «АТБ» в А-банку та здійснить покупку на суму від 100 грн у мережі супермаркетів АТБ!», — йдеться у повідомленні А-банку.

Додамо, що наразі А-банк відкрив вже пів мільйона карток АТБ. Оформити цю картку максимально просто. Це можна зробити прямо у мобільному додатку А24, або ж у будь-якому відділенні А-банку. Також клієнти можуть купити картку на касі супермаркету АТБ і активувати її у тому ж мобільному додатку. Вартість картки — 50 гривень, але банк відразу ж їх повертає у вигляді кешбека.

Також, акція поширюється й на друзів. Тобто якщо по вашій рекомендації хтось оформить картку, то ви обоє отримаєте по 50 гривень на рахунок. Якщо ж друг зареєструється перейшовши за особистим посиланням клієнта, то останній отримає 100 гривень на карту. Більше друзів — більше грошей.