За украинские 25 копеек предлагают 7000 гривен: на них должна быть одна отметка

В Украине относительно давно и активно изымают из обращения старые монеты и купюры. Первоначально были изъяты монеты номиналом в 1, 2 и 5 копеек. Потом дошли до десятка, а теперь уже редко можно встретить монеты номиналом в 25 копеек. И очень разумно поступили те люди, которые не выбрасывают старые деньги, а откладывают их где-то в копилку, как своеобразный антиквариат. Дело в том, что эти монеты будут точно иметь ценность, и если не сейчас, то через несколько десятков лет так точно. Но и сейчас на этих деньгах можно хорошо заработать. В частности, коллекционеры охотно покупают монеты номиналом в 25 копеек, обладающих рядом особенностей. Что это за черты? Рассказываем.

Какие копейки особенно интересуют покупателей?

Есть несколько категорий монет номиналом в 25 копеек, которые можно продать выгодно. Цена на них варьируется от 2000 гривен и даже до 10 000. Например, 5000-7000 гривен можно получить за монету номиналом в 25 копеек разновидности 5.1 ДАг 1992 года. Ее отличительные черты:

Округлый и толстый средний зуб трезубца. В слове “Украина”, буква “Ї” снизу касается хвостиком буквы “Н”. Вторая виноградная кисть напоминает по форме тупоугольный треугольник. Гладкий и без насечек гурт.

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Приблизительно 2000 гривен можно выручить за монету 2003 разновидности 1ЕАм. Специалисты говорят, что это редкие монеты, специально печатавшиеся для годового набора НБУ.

“Поскольку годовой набор так и не выпустили, отчеканенные 25 копеек отправили в обращение. Большинство 25-копеечных монет, продаваемых на аукционах, найдены в кошельках или копилках“, — говорят специалисты.

Если же у вас есть монета 1992 разновидности 4 БАМ, то вы можете продать ее за 3000-5000 гривен.

“Это редкая разновидность, нумизматы называют ее “Английская чеканка”. Монета изготовлена с ошибкой. У нее на аверсе выпуклый щит и вдавленный трезубец. Ошибка произошла из-за того, что при разработке эскизов художники неправильно запечатлели рельеф, они затемнили фон. Великобритании изготовили пуансоны для чеканки монет, после чего отправили на Луганский станкостроительный завод“, – рассказывают специалисты.