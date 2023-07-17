Украинцы начали получать от государства по 5000 гривен: срок подачи заявок ограничен

В Украине с начала войны регулярно появляются разные виды социальной помощи. В основном они ориентированы на наиболее уязвимые категории населения: внутренне перемещенные лица, пенсионеры, люди, потерявшие имущество в результате боевых действий и т.д. Государство начало выплачивать по 5000 гривен на одного члена семьи семьям, пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС. Речь о тысячах семей, проживающих в Николаевской и Херсонской областях. Все они могут подать заявку на получение пособия до 31 августа 2023 года.

Подавать заявку могут и получившие статус ВПЛ

До недавнего времени эту помощь могли получать только люди, проживающие и зарегистрированные в зоне, охватившей эту катастрофу. Выехавшие и имеющие ВПЛ и получающие ежемесячные пособия для переселенцев не имели права подавать заявку. Но недавно правительство обновило этот пункт, и теперь эти люди также имеют право получить 5000 гривен.

Чтобы получить выплату, нужно обратиться в территориальную администрацию за фактическим местожительством. При себе нужно иметь паспорт, идентификационный код и свидетельства рождения детей. Каждая заявка будет рассмотрена в пределах 10 рабочих дней, после чего на банковский счет или в отделение Укрпочты поступят средства.

«Отныне денежную помощь от государства получат все граждане, которые на момент Каховской катастрофы проживали (были зарегистрированы/задекларированы) в населенных пунктах Николаевской и Херсонской областей, подвергшихся подтоплению», — сообщили в Минреинтеграции.

Есть и другая актуальная помощь, которую можно оформлять

Кроме этой выплаты и ежемесячных выплат от государства украинцы могут также получить 6600 гривен от ООН. Эта выплата нацелена в первую очередь на людей, которые понесли убытки из-за войны. То есть, если их имущество или недвижимость повреждены либо уничтожены в результате боевых действий. Также на выплату претендуют люди, у которых сложное положение, например, пенсионеры, многодетные семьи и т.д. Деньги будут выплачиваться в течение трех месяцев по 2200 гривен единовременно.