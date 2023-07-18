С 1 сентября многим заморозят выплату пенсий и социальной помощи: нужно выполнить одно условие

Недавно в Украине официально завершилась пандемия в связи с коронавирусом. Поэтому были сняты некоторые ограничения, а еще возвращены старые процедуры, о которых уже большинство успели забыть. В частности, теперь Ощадбанк снова будет проводить физическую идентификацию пенсионеров и получателей социальных выплат. Речь именно о внутренне перемещенных лицах. Если такое лицо не пройдет своевременно идентификацию, то выплаты будут заморожены до момента пока процедура не будет пройдена.

“Информируем, что в связи с окончанием карантина, связанного с распространением острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2 с 01.09.2023 Ощадбанк возобновляет проведение физической идентификации пенсионеров и получателей социальной помощи внутренне перемещенных лиц”, — отмечено на официальном ресурсе Ощадбанка.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №637 от 05.11.2014 пенсионерам – внутренне перемещенным лицам, имеющим электронное пенсионное удостоверение (ЭПП), и получателям социальной (адресной) помощи – проходить такую идентификацию нужно каждые 6 месяцев. Делать это можно в любом отделении Ощадбанка.

Это при условии, что у человека есть электронное пенсионное удостоверение. Если же его нет, то идентификацию нужно проходить каждые три месяца.

Как происходит физическая идентификация?

Можно просто прийти в любое отделение Ощадбанка, имея при себе паспорт, и карту на которую осуществляются выплаты или электронное пенсионное удостоверение. Предъявить документы работнику банка и он быстро проведет процедуру. Также есть другой вариант.

“Проведение пенсионером или получателем социальной помощи операции получения наличных или пересмотра остатка средств на счете через кассовый POS-терминал (т.е. выполнение операции, предусматривающей введение лицом ПИН-кода) или установление/изменения ПИН-кода с использованием основной платежной карты или основного ЭПП“, – указано на сайте банка.

Если ваши счета заморожены, то они будут разблокированы на следующий день после прохождения идентификации.