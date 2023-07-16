Украинцы массово получают смс от Ощадбанка: в Минреинтеграции объяснили как на них реагировать

После отмены общенационального карантина Ощадбанк должен восстановить физическую идентификацию получателей пенсий и социальных выплат из числа внутренне перемещенных лиц.

Что делать, если вам пришло смс от Ощадбанка

Как и во время карантина, такую идентификацию нужно было бы проходить каждые шесть месяцев. В противном случае банк блокировал бы карты. Об этом сообщает “Социальная платформа” ссылаясь на данные от Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий.

Но, как известно, внутренние переселенцы уже начали массово получать сообщения от банка о том, что до 1 сентября они в обязательном порядке должны посетить ближайшее отделение Ощадбанка с паспортом и банковской картой для того, чтобы пройти физическую идентификацию.

В то же время из-за военного положения в Украине хотят отсрочить идентификацию. Как сообщают в Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий, соответствующее решение было принято на заседании Координационного штаба по вопросам ВПЛ.

Поэтому если вам пришло сообщение о необходимости пройти идентификацию в банке, то не стоит его игнорировать, чтобы не потерять право на выплаты и не получить заблокированный счет. Лучше не ждать сентября, а уже сейчас обратиться в банк.

Если же сообщение не поступает, то стоит немного подождать если его не будет и в дальнейшем, то можно обратиться на горячую линию банка или обратиться в ближайшее отделение лично.

Напомним, что на днях из Сумщины в Киев был отправлен первый эвакуационный рейс. Поэтому все желающие могут выехать из прифронтовых регионов Сумщины в более безопасные регионы. В таком случае людям будут выплачивать по три тысячи гривен на детей и лиц с инвалидностью и по две тысячи взрослым. Отметим, что всех желающих поселят в модульных домиках на Киевщине. Жилье будет бесплатным.