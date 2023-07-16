Українці масово отримують смс від Ощадбанку: в Мінреінтеграції пояснили як на них реагувати

Після скасування загальнонаціонального карантину Ощадбанку повинен відновити фізичну ідентифікацію отримувачів пенсій та соціальних виплат з-поміж внутрішньопереміщених осіб.

Що робити, якщо вам надійшло смс від Ощадбанку

Як і в час карантину, таку ідентифікацію потрібно було б проходити кожні шість місяців. В іншому разі банк блокував би картки. Про це повідомляє “Соціальна платформа” посилаючись на дані від Міністерства з реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Але, як відомо, внутрішні переселенці вже почали масово отримувати повідомлення від банку про те, зо до 1 вересня вони в обов’язковому порядку повинні відвідати найближче відділення Ощадбанку з паспортом та банківською карткою для того, щоб пройти фізичну ідентифікацію.

Водночас через воєнний стан в Україні хочуть відтермінувати ідентифікацію. Як повідомляють в Міністерстві з реінтеграції тимчасово окупованих територій, відповідне рішення було прийнято на засіданні Координаційного штабу з питань ВПО.

Тож якщо вам надійшло повідомлення про необхідність пройти ідентифікацію в банку, то не варто його ігнорувати, щоб не втратити право на виплати та не отримати заблокований рахунок. Краще не чекати вересня, а вже зараз звернутися до банку.

Якщо ж повідомлення не надходить, то варто трохи зачекати якщо його не буде і надалі, то можна звернутися на гарячу лінію банку або ж звернутися до найближчого відділення особисто.

Нагадаємо, що днями з Сумщини до Києва було відправлено перший евакуаційний рейс. Тож всі охочі можуть виїхати з прифронтових регіонів Сумщини в більш безпечні регіони. В такому разі людям виплачуватимуть по три тисячі гривень на дітей та осіб з інвалідністю та по дві тисячі дорослим. Зазначимо, що всіх охочих поселять в модульних будиночках на Київщині. Житло буде безплатним.