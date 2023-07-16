Экономика под ударом: Польша страдает от нехватки рабочих из Украины

В Польше сейчас не хватает около одного миллиона рабочих. В ближайшие годы развитие компаний приостановится именно из-за нехватки работников.

Об этом пишет издание Rzeczpospolita, ссылаясь на исследование Польского экономического института. Несмотря на то, что рынок меняется, в ближайшие годы понадобится от 150 до 200 тысяч работников ежегодно.

Это означает, что в ближайшие 5 лет в Польше должно появиться около миллиона экономических мигрантов. Если в условиях старения нации нынешняя доля людей трудоспособного и нетрудоспособного населения будет удерживаться на уровне 39%, то приток должен быть еще больше. В такой ситуации к 2027 году Польша должна будет привлечь около полутора миллионов работников из-за рубежа, а к 2032 году едва ли не три миллиона.

Поэтому количество наемных работников мигрантов будет расти. По данным Главного управления статистики Польши почти 4% из более 15,2 миллиона работающих в Польше составили иностранцы.

Около 20% всех иностранцев, которые приезжают в Польшу, составляют украинцы, и представители стран Восточной Африки.

В то же время генеральный директор агентства по трудоустройству Gremi Personal Томаш Богдевич утверждает, что почти все сферы, которые сейчас используют неквалифицированный и физический труд, сильно зависят от иностранцев.

Начиная от металлургии и строительства и заканчивая логистикой, переработкой мяса и рыбы и легкой промышленностью, зависимость от иностранных работников иногда превышает 50%. Поэтому в ближайшей перспективе зарплаты иностранцев в Польше будут только расти.

Несмотря на все для Украины это неутешительная новость, ведь нам нужно возвращать украинцев домой и поднимать экономику страны. Но если в Польше, где люди получили статус беженца и уже обстроились, будут платить больше, чем в Украине, то у наших людей не будет никакой мотивации возвращаться домой. Поэтому наше государство должно срочно принимать меры и привлекать инвестиции для повышения уровня доходов граждан.