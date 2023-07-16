Економіка під ударом: Польща страждає від нестачі робітників з України

В Польщі наразі не вистачає близько одного мільйона робочих. Найближчими роками розвиток компаній призупиниться саме через нестачу працівників.

Про це пише видання Rzeczpospolita, посилаючись на дослідження Польського економічного інституту. Попри те, що ринок міняється, в найближчі роки знадобиться від 150 до 200 тисяч працівників щороку.

Це означає, що в найближчі 5 років в Польщі повинно з’явитися близько мільйона економічних мігрантів. Якщо в умовах старіння нації теперішня частка людей працездатного та непрацездатного населення буде утримуватися на рівні 39%, то приток повинен бути ще більшим. В такій ситуації до 2027 року Польща повинна буде привабити близько півтора мільйона працівників з-за кордону, а до 2032 року ледь не три мільйони.

Тож кількість найманих працівників мігрантів буде зростати. За даними Головного управління статистики Польщі майже 4% з понад 15,2 мільйона працюючи в Польщі склали іноземці.

Близько 20% всіх іноземців, які приїжджають в Польщу становлять українці, та представники країн Східної Африки.

Водночас генеральний директор агенції з працевлаштування Gremi Personal Томаш Богдевич стверджує, що майже всі сфери, які зараз використовують некваліфіковану та фізичну працю, сильно залежать від іноземців.

Починаючи від металургії та будівництва і закінчуючи логістикою, перероблюванням м’яса та риби та легкою промисловістю, залежність від іноземних працівників подекуди перевищує 50%. Тож в найближчій перспективі зарплати іноземців в Польщі лише зростатимуть.

Попри все для України це невтішна новина, адже нам потрібно повертати українців додому та підіймати економіку країни. Але якщо в Польщі, де люди отримали статус біженця та вже облаштувалися, будуть платити більше, ніж в Україні, то в наших людей не буде жодної мотивації повертатися додому. Тож наша держава повинна терміново вживати заходи та залучати інвестиції для підвищення рівня доходів громадян.