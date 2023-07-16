Астрологи составили список долгожителей: проверьте есть ли вы в нем

Продолжительность жизни зависит от множества факторов, но как оказалось, среди долгожителей преобладают представители нескольких знаков зодиака.

По словам астрологов сразу четыре знака зодиака имеют шанс на более долгую жизнь. Эти люди обычно более активны физически и следят за качеством продуктов. Читайте дальше, чтобы узнать есть ли вы в этом списке.

Козерог

Для представителей знака характерна физическая и моральная выносливость. Это стойкие люди, которые могут решать любые проблемы. Работу Козероги воспринимают как страсть и пытаются достигать самых высоких целей.

Козероги обычно беспокоятся о физической активности и регулярно посещают врача. Поэтому женщины могут дожить до 80 лет, а мужчины – до 70.

Телец

Представители знака любят стабильность и боятся рисковать. Для счастья им нужна комфортная и уютная жизнь. Тельцы живут долго, ведь они осторожны и умны. Они предпочитают умеренную жизнь без стресса. Также они боятся перемен и избегают опасных ситуаций.

Тельцы беспокоятся о хорошей форме и готовы тратить немало на процедуры по уходу за телом. Женщины Тельцы в среднем живут до 80, а мужчины – до 82.

Весы

Главная цель Весов – жить в гармонии с собой и миром. Им важен покой и стабильность. Прежде чем принимать важные решения, Весы будут долго анализировать их. Представители знака стараются жить в согласии и крайне нуждаются во внимании и поддержке от родных.

В среднем женщины Весы живут 77 лет, а мужчины – 73 года.

Дева

Девы сильно беспокоятся за свое здоровье. Они регулярно занимаются спортом и посещают врача. Также представители знака умеют справляться со стрессовыми ситуациями. Неудивительно, что Девы часто выглядят моложе своего возраста, чем всех удивляют.

Женщины Девы в среднем живут до 81 года, а мужчины – до 77.