Астрологи склали список довгожителів: перевірте чи є ви в ньому

Тривалість життя залежить від безлічі факторів, але як виявилося, серед довгожителів переважають представники кількох знаків зодіаку.

За словами астрологів одразу чотири знаки зодіаку мають шанс на більш довге життя. Ці люди зазвичай більш активні фізично та стежать за якістю продуктів. Читайте далі, щоб дізнатися чи є ви в цьому списку.

Козеріг

Для представників знаку характерна фізична та моральна витривалість. Це стійкі люди, які можуть розв’язувати будь-які проблеми. Роботу Козероги сприймають як пристрасть та намагаються досягати найвищих цілей.

Козероги зазвичай турбуються про фізичну активність та регулярно відвідують лікаря. Тож жінки можуть дожити до 80 років, а чоловіки — до 70.

Телець

Представники знаку люблять стабільність та бояться ризикувати. Для щастя їм потрібне комфортне та затишне життя. Тельці живуть довго, адже вони обережні та розумні. Вони віддають перевагу помірному життю без стресу. Також вони бояться змін та уникають небезпечних ситуацій.

Тельці турбуються про гарну форму та готові витрачати чимало на процедури з догляду тіла. Жінки Тельці в середньому живуть до 80, а чоловіки — до 82.

Терези

Головна мета Терезів — жити в гармонії з собою та світом. Їм важливий спокій та стабільність. Перш ніж приймати важливі рішення, Терези будуть довго аналізувати їх. Представники знаку намагаються жити в злагоді та вкрай потребують уваги та підтримки від рідних.

В середньому жінки Терези живуть 77 років, а чоловіки — 73 роки.

Діва

Діви сильно турбуються за своє здоров’я. Вони регулярно займаються спортом та відвідують лікаря. Також представники знаку вміють справлятися зі стресовими ситуаціями. Тож і недивно, що Діви часто виглядають молодше за свій вік.

Жінки Діви в середньому живуть до 81 року, а чоловіки — до 77.