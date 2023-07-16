В Нафтогазе рассказали, когда вырастут тарифы на газ

В Нафтогазе сообщили, что этой зимой стоимость голубого топлива не изменится. Дело, впрочем, что Нафтогаз продлил действие тарифа в размере 7, 96 гривны за кубометр до первого мая 2024 года.

Стоимость газа для населения на ближайший отопительный сезон останется без изменений. Тарифы на газа могут вырасти только после войны. С соответствующим заявлением выступил председатель правления НАК Нафтогаз Украины Алексей Чернышов.

По его словам, этой зимой платежки за газ не изменятся. Нафтогаз не имеет в планах увеличивать цену на газ в этом отопительном сезоне. Поэтому украинцы могут быть спокойны.

Также он добавляет, что на время действия военного положения тарифы на газ будут оставаться на том же уровне, что и сейчас. Нафтогаз обслуживает большинство потребителей газа в Украине — 12,5 миллиона домохозяйств. Чтобы поддержать украинцев, компания продлила действие фиксированного тарифа до мая 2024 года. Таким образом население и дальше будет платить 7,96 гривны за кубометр с учетом налога на добавленную стоимость.

После окончания действия военного положения цены на газ могут существенно возрасти, но с учетом финансовых возможностей украинцев. Если же у людей не будет возможности платить коммуналку, то они смогут рассчитывать на субсидию.

В то же время Нафтогаз призывает украинцев экономить и вводить энергоэффективные средства, чтобы города ежегодно потребляли на 10% меньше ресурса. Напомним, что в Украине действует мораторий на повышение коммунальных тарифов во время войны. Речь идет о ценах на газ, отопление и горячую воду.

Также с июля украинцы платят больше за электроэнергию, 2,64 гривны за кВт-ч вместо 1,44 или 1,69 гривны за кВт-ч.

А вот относительно прогнозируемого подорожания воды, то Кабмин отклонил решение нацкомиссии по регулированию, ссылаясь на то, что в местных бюджетах есть достаточно средств для покрытия расходов.