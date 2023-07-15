Названы условия, когда переводы с карты на карту, вызовут подозрения

В последнее время все чаще можно услышать мнение, что переводить деньги с карты на карту опасно, ведь счет могут заблокировать. Между тем, банкам выгодна активность клиентов, поэтому опасения не всегда имеют под собой основания.

Лимиты устанавливает банк

Дело в том, что лимиты для физлиц устанавливают банки, которые выпускают карты. Допустимые максимальные суммы зависят в статусе пользователя и его карты. Что касается переводов в допустимых пределах, то к ним у налоговой не будет возникать вопросов. Исключение – доход не является налогооблагаемым, и налоговая может это доказать.

Банки должны контролировать движение безналичных средств, но только в отдельных случаях:

если физическое лицо получает или осуществляет более 10 в день или более 50 транзакций в месяц;

когда объемы списанных или зачисленных средств слишком велики, более ста тысяч в день;

если между зачислениями проходит слишком мало времени, минута или меньше;

когда на банковском счете остается лишь 10% среднедневного объема операций или меньше.

Все эти действия связаны с отмыванием денег. Поэтому если вы осуществляете 6-8 незначительных переводов в сутки, то волноваться не стоит.

Что не нужно писать в комментарии к платежу

Большинство банков позволяют клиентам указывать комментарий к переводу поэтому в этом поле часто пишут “за квартиру”, “за уроки” и так далее. Однако это может вызвать интерес со стороны налоговой. Поэтому комментарии лучше не оставлять. В любом случае отправителю ничего не грозит, а вот тем, кто не платит налога с дохода от услуг или сдачи недвижимости, стоит позаботиться о легализации средств. Факты получения дополнительных денег вполне реально доказать регулярными платежами. Поэтому лучше открыть ФЛП или уплатить налог от дохода в размере 18% от дохода и 1,5% военного сбора.