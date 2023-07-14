В Украине продают большой дом у моря за 3,5 тысячи: как он выглядит

В селе Тузлы в Одесской области, недалеко от моря, продают дом площадью 90 квадратных метров. Стоимость дома составляет всего 3 500 долларов.

Соответствующее объявление было опубликовано на популярном портале недвижимости. В нем говорится, что продается большой участок с домом. Возможно заселение с последующим выкупом или рассрочка.

Расстояние от села до ближайшего города составляет около 30 км. В доме есть пять комнат, но ему более 50 лет. Недвижимость нужно ремонтировать, но есть одна особенность — населенный пункт регулярно страдает от обстрелов российскими оккупантами.

В общем, стоимость недвижимости меняется от обстрелов. В столице после каждого ракетного обстрела количество операций по продаже и аренде недвижимости уменьшается. И хотя спрос постепенно восстанавливается и постепенно с прошлым годом вырос, украинцы боятся покупать недвижимость в ситуации, когда в любой момент имущество может быть уничтожено российскими оккупантами.

Киевлянка Марина Хазяинова, которая планировала приобрести жилье для своего сына, приостановила поиски жилья еще после первых ракетных атак на столицу. Во время затишья, когда Киев больше месяца не обстреливали, а дефицит энергии удалось преодолеть, цены на недвижимость постепенно начали расти. Однако сейчас ракетные атаки возобновились, поэтому Марина решила отложить покупку жилья до конца войны.

Напомним, что теперь можно оформить кредит на квартиру через Дію со льготными ставками. Ранее такая услуга была доступна только льготным категориям, а сейчас воспользоваться ею могут все, кто не имеет собственного жилья. Изменения вступят в силу с 1 августа. Кредиты будут выдавать по льготной годовой ставке 7% в гривне.

В целом экономическая ситуация в Украине остается стабильной, частично благодаря большой денежной помощи от наших западных партнеров. Также НБУ постепенно будет снимать валютные ограничения, но привязки к датам нет.