Украинцы имеют право выбрать желаемый размер пенсии: есть несколько вариантов

Украинские пенсионеры не могут похвастаться высокими пенсиями. Львиная доля граждан получают от 3000 до 4000 гривен ежемесячно. Гораздо меньший процент получает среднюю выплату, и лишь несколько процентов получают максимальную пенсию. Но некоторые категории граждан могут со временем изменить размер своей пенсии. Есть несколько вариантов как это можно сделать.

Выбор есть у людей, для которых предусмотрено несколько выплат

Если вы имеете право на несколько видов пенсии, то можете выбрать из них самую большую. Речь о следующих видах выплат:

Пенсия по возрасту. Это та на которую претендуют абсолютно все граждане, имеющие соответствующий стаж и достигшие пенсионного возраста. Средняя пенсия по Украине составляет 5 000 гривен и зависит от стажа и размера зарплаты, которую лицо получало во время трудового периода. Пенсия по инвалидности. Если лицо имеет или получило инвалидность, то соответственно может получать и пенсию. Обычно ее размер зависит от группы инвалидности и практически никогда не превысит размер пенсии по возрасту, то есть переходить на эту выплату отказываясь от первой, в основном нет смысла. Пенсия по утрате кормильца. То есть если в семье умер человек, который был кормильцем, то один из членов семьи может получать 50% от его пенсии. Очень часто так делает кто-то из супругов. Например, жена имеет пенсию 3000 гривен, а у мужа было около 10 000 гривен. После его смерти жена может отказаться от своей выплаты и получить 50% мужской, то есть почти 5000 гривен.

Заявление на переход к другому виду пенсии можно подать в любом отделении Пенсионного Фонда Украины.

Увеличить пенсию можно еще одним способом

Также, пенсионеры могут повысить свою выплату, если по достижению пенсионного возраста продолжат официально работать. За каждый дополнительно наработанный год к пенсии будут начисляться несколько процентов. Проработав дополнительно 6 лет, можно увеличить первоначальный размер выплаты на 50%.