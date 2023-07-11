В Украине будут активнее вручать повестки, а некоторых сразу заберут на службу: очередные изменения

С начала войны в Украине еще не кончалась мобилизация. Ее постоянно продолжают вместе с военным положением. Правительство заявляет, по всей вероятности, что мобилизация будет продолжаться до тех пор, пока будет продолжаться война. Последние несколько месяцев повестки активно вручают прямо на улице, в общественных местах и общественном транспорте. Однако военкоматы утверждают, что и этого мало. Мобилизацию нужно усиливать, повестки вручать активнее, ведь процент добровольцев пока очень мал и такими темпами мобилизацию можно и вовсе провалить.

Такую информацию сообщило руководство львовского ТЦК

Руководитель Львовского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки и по совместительству полковник ВСУ Александр Тищенко заявил, что прекратить вручать повестки на улице — это прямой путь к полному провалу мобилизации.

Сейчас в военкоматы добровольно приходят только 20% человек от того количества, которое нужно. Более того, из этих 20% половина это контрактники или забронированные лица.

«Если не будет этих розысков, отправки для уточнения данных, то мобилизация может быть под угрозой. Приход в ТЦК – это не автоматическая отправка в армию», – рассказал Тищенко.

Также он добавил, что в первую очередь повестка – это приглашение в ТЦК с целью обновления данных. Затем через некоторое время может быть медицинская комиссия и уже дальше возможно обучение и служба.

Исключениями могут быть лица, имеющие одну из востребованных военных специальностей. К примеру, танкисты, артиллеристы, летчики, десантники. Большой недостаток есть и среди пехоты. Если работники ТЦК на улице встретят одного из представителей такой специальности, то могут сразу же отправлять его на медосмотр.

«Каждый учебный центр имеет свою специфику. В зависимости от специальности направляем людей в соответствующие учебные центры», — объяснил Тищенко.

Еще одно обновление касается добровольцев, имеющих освобождение от мобилизации. Речь, например, о многодетном отце, человеке, который является опекуном лица с инвалидностью или имеет отсрочку по другим причинам, но изъявил желание служить в ВСУ. Такие люди имеют право выбирать где они хотят проходить службу: в тылу, в конкретной воинской части или на фронте.