В Україні активніше вручатимуть повістки, а декого відразу забиратимуть на службу: чергові зміни

Від початку війни в Україні ще не закінчувалася мобілізація. Її постійно продовжують разом із воєнним станом. Уряд заявляє, цілком ймовірно, що мобілізація буде тривати аж допоки триватиме війна. Останні кілька місяців повістки активно вручають прямо на вулиці, у громадських місцях та громадському транспорті. Проте військкомати стверджують, що й цього замало. Мобілізацію потрібно посилювати, повістки вручати активніше, адже відсоток добровольців наразі дуже малий і такими темпами мобілізацію можна й зовсім провалити.

Таку інформацію повідомило керівництво львівського ТЦК

Керівник Львівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки й за сумісництвом полковник ЗСУ Олександр Тищенко заявив, що припинити вручати повістки на вулиці — це пряма дорога до повного провалу мобілізації.

Наразі до військкоматів добровільно приходить лише 20% осіб від тієї кількості, яка потрібна. На додаток, з цих 20% половина це контрактники, або заброньовані особи.

«Якщо не буде цих розшуків, надсилання для уточнення даних, то мобілізація може бути під загрозою. Прихід до ТЦК – це не автоматичне відправлення до армії», – розповів Тищенко.

Також він додав, що в першу чергу повістка — це запрошення до ТЦК з метою оновлення даних. Потім через деякий час може бути медична комісія і вже далі можливе навчання і служба.

Винятками можуть бути особи, які мають одну із затребуваних воєнних спеціальностей. Наприклад, танкісти, артилеристи, льотчики, десантники. Велика нестача є й серед піхоти. Якщо працівники ТЦК на вулиці зустрінуть одного з представників такого фаху, то можуть відразу ж відправляти його на медогляд.

«Кожен навчальний центр має власну специфіку. Залежно від спеціальності направляємо людей до відповідних навчальних центрів», — пояснив Тищенко.

Ще одне оновлення стосується добровольців, які мають звільнення від мобілізації. Мова, наприклад, про багатодітного батька, людину, яка є опікуном особи з інвалідністю чи має відстрочку з інших причин, але виявила бажання служити в ЗСУ. Такі люди мають право вибирати де вони хочуть проходити службу: в тилу, в конкретній частині, чи на фронті.