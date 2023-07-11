Украинцы могут оформить дополнительную единовременную помощь в размере 5000 гривен

Лица, имеющие статус внутренне перемещенных, могут получать от государства ежемесячную помощь. Также время от времени о различных выплатах сообщают благотворительные фонды. Иногда, кроме стандартной ежемесячной помощи, дополнительную сумму может выплачивать и государство. О подобном стало известно и сейчас, по крайней мере, об этом сообщают в Минреинтеграции. Оказывается, 7 июля Кабмин принял решение о начислении единовременного пособия в размере 5000 гривен каждому пострадавшему от подрыва Каховской ГЭС. Речь о жителях Херсонской и Николаевской областей.

Как получить деньги?

Средства могут получить люди, которые на 6 июня 2023 года были зарегистрированы в населенных пунктах Херсонской и Николаевской областей. Речь идет о пунктах, пострадавших в результате катастрофы. Отметим, что до 5 июля эту выплату могли оформлять все, кроме тех, кто получает помощь, как ВПЛ. Теперь и последние могут подать заявку на зачисление выплат. Узнать больше о помощи и условиях ее получения можно на сайте Минреинтеграции или в приложении Дия.

Актуальными остаются и другие виды выплат

В настоящее время внутренне перемещенные лица, которых в Украине насчитывается около восьми миллионов, могут получать помощь от ЮНИСЕФ и ООН. Это не альтернатива государственным выплатам, а дополнительные средства, на которые могут претендовать отдельные категории населения. В случае с ЮНИСЕФ на выплату в размере 2200 человек претендуют многодетные семьи. Правда, приостановлен прием заявок от желающих получить помощь. Средства насчитывают только тем, кто успел это сделать до 14 августа 2022 года. Как только все заявки будут проработаны, организация может снова запустить процесс их приема.

ООН также оказывает помощь пострадавшим от войны. Организация ориентируется в первую очередь на тех, кто вернулся домой, но их жилье разрушено или сильно повреждено. Для того чтобы поинтересоваться актуальными выплатами и подать заявку на их получение нужно обратиться в благотворительный фонд Право на защиту, который является партнером ООН.