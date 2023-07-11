Названы продукты, которые нельзя повторно разогревать, чтобы не спровоцировать расстройства пищеварения и гастрит

Большинство людей привыкли готовить сразу на несколько дней, или заказывать доставку и доедать блюда на следующее утро. Не редкость когда после вечеринки или какого-нибудь празднования остается много вкусностей и мы их просто помещаем в холодильник, а затем благополучно разогреваем и едим. Оказывается, некоторые продукты разогревать повторно нельзя. Дело в том, что в процессе нагревания они выделяют разнообразные вредные вещества, которые крайне негативно влияют на желудок и желудочно-кишечный тракт в целом.

Восемь продуктов, которые не следует оставлять “на потом”

Перечислим все эти продукты, а также причины, почему их нельзя разогревать.

Грибы и яйца. У них много клетчатки, витаминов, а еще белка. Именно он при повторном разогреве разрушается и может провоцировать нарушения пищеварения. Курица. Для многих это станет настоящим открытием, но остывшую курицу лучше есть холодной. В противном случае она начинает производить вещества, провоцирующие гастрит и боли в желудке. Рис и картофель. Здесь и вовсе есть риск заболеть ботулизмом или же получить серьезное отравление. Все из-за разложения крахмала в картофеле и склонности риса к размножению бактерий. Морепродукты. Любые морепродукты лучше есть свежими, или только что приготовленными. Оставлять их на следующий день даже в холодильнике – не самая лучшая идея. Особенно это касается суши, которые так большинство любят. Свёкла и шпинат. Повторное разогревание этих продуктов провоцирует выработку специфических токсинов, которые могут вызвать отравление. Также разогретая свёкла и шпинат теряют абсолютно все питательные вещества, которые в них еще остались после термической обработки. Ядовитые свойства свеклы обусловлены содержащимися в ней нитратами.

Последний пункт можно дополнить еще сельдереем. Она требует такого же подхода к потреблению.