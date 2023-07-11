Названа самая грязная вещь в доме: большинство будут удивлены

Убирая квартиру каждый пытается вытереть пыль с полочек, помыть санузел, продезинфицировать туалет. Особое внимание уделяется кухне, ведь там мы готовим еду и едим. Но как оказывается даже самые большие чистюли не знают, где действительно самое грязное место в квартире и не чистят эту вещь. Речь о подушках. Эксперты говорят, что их нужно стирать минимум раз в пол года, и конечно же время от времени отдавать на профессиональную химчистку или заменять новыми. Просто сменить наволочку недостаточно. Подушки все равно остаются опасным источником микробов, клещей, микротоксинов и даже плесени.

Такое мнение высказали известные эксперты

Об этом заявили эксперт по качеству воздуха Майкл Рубино и ведущий подкаста “Спросите уборщика” Анджел Браун. Они уверяют, что в подушках живет рекордное количество бактерий. С течением времени они могут провоцировать аллергию, а также общее ухудшение самочувствия.

«Для роста плесени необходимы две основные вещи: еда и влага. Материал подушек, клетки кожи и другие органические вещества являются хорошей питательной средой. Что касается влажности, то пот, слюна, пролитые жидкости создают идеальные условия для размножения плесени», — предостерегает эксперт.

Эксперты говорят, что большинство подушек можно стирать в машинке при щекотливом режиме. Если игнорировать эти правила, то могут появиться не только проблемы с самочувствием, но и в первую очередь с кожей лица. Если вас беспокоят постоянно повторяющиеся высыпания, или качество кожи резко ухудшилось, для начала смените подушку, а затем начинайте полноценное лечение или уход.

Также тем у кого слишком чувствительная кожа эксперты советуют покупать шелковые наволочки.

“Лучшие наволочки из шелковой ткани, они подойдут тем, кто имеет чувствительную кожу. Кроме того, шелк является гипоаллергенным, поэтому такая наволочка не спровоцирует аллергию“, — резюмирует врач.

Менять наволочки нужно еженедельно, а если есть проблемы с кожей, то можно и каждые три дня.