Названо продукти, які не можна повторно розігрівати, щоб не спровокувати розлади травлення і гастрит

Більшість людей звикли готувати відразу на кілька днів, або ж замовляти доставку і доїдати страви на наступний ранок. Не рідкість коли після вечірки чи якогось святкування залишається багато смаколиків і ми їх просто поміщаємо у холодильник, а потім благополучно розігріваємо та їмо. Виявляється деякі продукти розігрівати повторно не можна. Річ в тім, що у процесі нагрівання вони виділяють різноманітні шкідливі речовини, які вкрай негативно впливають на шлунок та кишково-шлунковий тракт загалом.

Вісім продуктів, які не варто залишати “на потім”

Перелічимо всі ці продукти, а також причини, чому їх не можна розігрівати.

Гриби та яйця. Вони мають багато клітковини, вітамінів, а ще білка. Саме він при повторному розігріванні руйнується та може провокувати розлади травлення. Курка. Для багатьох це стане справжнім відкриттям, але курку яка охолола краще їсти холодною. В протилежному випадку вона починає виробляти речовини, які провокують гастрит та болі у шлунку. Рис і картопля. Тут і зовсім є ризик захворіти на ботулізм або ж отримати серйозне отруєння. Все через розкладання крохмалю у картоплі та схильність рису до розмноження бактерій. Морепродукти. Будь-які морепродукти найкраще їсти свіжими, або ж тільки що приготовленими. Залишати їх на наступний день навіть у холодильнику — не найкраща ідея. Особливо це стосується суші, які так більшість полюбляють. Буряк та шпинат. Повторне розігрівання цих продуктів провокує вироблення специфічних токсинів, які можуть спричинити отруєння. Також, розігрітий буряк та шпинат втрачають абсолютно всі поживні речовини, які в них ще залишились після термічної обробки. Отруйні властивості буряка зумовлені нітратами, які в ньому містяться.

Останній пункт можна доповнити ще селерою. Вона вимагає такого ж підходу до споживання.