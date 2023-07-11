Названо продукти, які не можна повторно розігрівати, щоб не спровокувати розлади травлення і гастрит

Більшість людей звикли готувати відразу на кілька днів, або ж замовляти доставку і доїдати страви на наступний ранок. Не рідкість коли після вечірки чи якогось святкування залишається багато смаколиків і ми їх просто поміщаємо у холодильник, а потім благополучно розігріваємо та їмо. Виявляється деякі продукти розігрівати повторно не можна. Річ в тім, що у процесі нагрівання вони виділяють різноманітні шкідливі речовини, які вкрай негативно впливають на шлунок та кишково-шлунковий тракт загалом.
Вісім продуктів, які не варто залишати “на потім”
Перелічимо всі ці продукти, а також причини, чому їх не можна розігрівати.
- Гриби та яйця. Вони мають багато клітковини, вітамінів, а ще білка. Саме він при повторному розігріванні руйнується та може провокувати розлади травлення.
- Курка. Для багатьох це стане справжнім відкриттям, але курку яка охолола краще їсти холодною. В протилежному випадку вона починає виробляти речовини, які провокують гастрит та болі у шлунку.
- Рис і картопля. Тут і зовсім є ризик захворіти на ботулізм або ж отримати серйозне отруєння. Все через розкладання крохмалю у картоплі та схильність рису до розмноження бактерій.
- Морепродукти. Будь-які морепродукти найкраще їсти свіжими, або ж тільки що приготовленими. Залишати їх на наступний день навіть у холодильнику — не найкраща ідея. Особливо це стосується суші, які так більшість полюбляють.
- Буряк та шпинат. Повторне розігрівання цих продуктів провокує вироблення специфічних токсинів, які можуть спричинити отруєння. Також, розігрітий буряк та шпинат втрачають абсолютно всі поживні речовини, які в них ще залишились після термічної обробки. Отруйні властивості буряка зумовлені нітратами, які в ньому містяться.
Останній пункт можна доповнити ще селерою. Вона вимагає такого ж підходу до споживання.
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